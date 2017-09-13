İşadamı Hacısüleymanoğlu'nun Oğlu Dünya Evine Girdi

Ünlü işadamı Mustafa Hacısüleymanoğlu'nun oğlu Sinan Hacısüleymanoğlu hayatını Berrak Özge ile birleştirdi.



Ünlü işadamı Mustafa Hacısüleymanoğlu, görkemli bir düğün ile oğlunu evlendirdi. Hacısüleymanoğlu'nun oğlu Sinan Hacısüleymanoğlu hayatını Berrak Özge ile birleştirdi. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Nikah şahitliğini ise Sinan Hacısüleymanoğlu'nun amcası Ata Hacısüleymanoğlu, Yusuf Lider, Serra Özge ve Sedat Özge yaptı.



Düğüne Türkücü Yağız, Mustafa Topaloğlu, Ziya Doğan, Ümit Bay, Fatih Bucak, Yaşar Aktürk, Nezih Erdem, Volkan Süt ve Abdülkadir Karakeçili'nin yanı sıra birçok ünlü ve işadamı katıldı. - İSTANBUL