İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu
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İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu

İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu Bartın'da işadamı Zekai Arzum, evinin bançesinde kanlar içinde bulundu.

18.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:05

İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu

BARTIN - Bartın'da işadamı Zekai Arzum, evinin bançesinde kanlar içinde bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri işadamının hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da yaşandı. Kentteki işadamlarından Zekai Arzum'a ait evin bahçesinden silah sesleri gelince çevredekiler olay yerine koştu. Arzum'u yerde kanlar içinde gören akrabaları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; iş adamının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Arzum'un cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arzum'un silahıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.

İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu

Kaynak: İHA

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