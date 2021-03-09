SPOR Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum
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SPOR Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum

09.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:30

Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum'Şu andan itibaren artık Busto maçına hazırlanacağız'Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli yıldızı Isabelle Haak, 'Çok uzun zamandır finalleri bekliyorduk.

Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum

'Şu andan itibaren artık Busto maçına hazırlanacağız'

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli yıldızı Isabelle Haak, 'Çok uzun zamandır finalleri bekliyorduk. Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum' dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 25-18, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek, 7'nci kez kupanın sahibi oldu. Final sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli yıldızı Isabelle Haak, 'Takım olarak çok çalıştık. Zaten bu tarz maçlar için böyle finaller için çalışıyoruz. Çok uzun zamandır finalleri bekliyorduk. Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum' diye konuştu.

'ŞU ANDAN İTİBAREN ARTIK BUSTO MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ'

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında, Eczacıbaşı VitrA'yı çeyrek finalde eleyen İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla oynanacak olan zorlu karşılaşma için ise İsveçli oyuncu, 'Şu andan itibaren artık Busto maçına hazırlanacağız. Çok iyi ve güçlü bir takım, Eczacıbaşı'nı da elediler. Biz de bu maça hazırlanarak, hazır hale gelmek istiyoruz. Şu an takım olarak iyi durumda ve yüksek bir moddayız. Bunu devam ettirmek istiyoruz' açıklamasında bulundu.

SPOR Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum
SPOR Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum
SPOR Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum
SPOR Isabelle Haak: Takımımla gurur duruyorum, şampiyon olduğumuz için mutluyum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER

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