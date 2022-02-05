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Isaac Cofie, cezalı duruma düştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Isaac Cofie, cezalı duruma düştü

DG Sivasspor'un futbolcusu Isaac Cofie, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

DG Sivasspor'un futbolcusu Isaac Cofie, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Cofie, sahasında oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Erdoğan Yeşilyurt ve Isaac Cofie karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 59. dakikasında sarı kart gören Cofie cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki oyuncu sahasında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Haber

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