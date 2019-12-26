İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi
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İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi

Brezilya'da İsa peygamberi eş cinsel gibi gösterdiği ileri sürülen programın yapımını üstelenen komedi topluluğuna yapılan kundaklamayı aşırı sağcı bir grup üstlendi

26.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:12
İsa peygamberi eş cinsel olarak gösteren gruba yapılan saldırıyı aşırı sağcılar üstlendi

'da İsa peygamberi eş cinsel gibi gösterdiği ileri sürülen programın yapımını üstelenen komedi topluluğuna yapılan kundaklamayı aşırı sağcı bir grup üstlendi.


Kendisini "Büyük Brezilyalı Bütünleyici Ailenin Halkçı Ulusalcı Kalkışma Komutası" olarak tanımlayan bir grup, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda öncesi Porta dos Fondas komedi grubunun merkezine düzenlenen saldırıyı yaptıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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