İsa Armağan kimdir?

Sosyal medyada gündem olan ve hayatı ile merak konusu haline gelen İsa Armağan hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, İsa Armağan kimdir? İşte, İsa Armağan hakkında merak edilenler.

İsa Armağan, siyasi yönü ile tanınıyor ve günümüzde sosyal medyada gündem oluyor. Peki, İsa Armağan kimdir? İŞte, İsa Armağan hayatı…

İSA ARMAĞAN KİMDİR?

İsa Armağan 1978 Ağustos ayında yakalandı. Devam eden süreçte 18 Ekim 1979'da Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nce arkadaşı Mustafa Pehlivanoğlu ile birlikte ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak İsa Armağan bir süre firar etti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saklandıktan sonra izini kaybettirdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Polisin İsa Armağan'ı Almanya'da aradığı günlerde Armağan, İran'da Rızaiye hapishanesinde yatıyordu. 1981 Ekim'inde İran sınırını izinsiz geçmek suçundan İran'da yakalanarak mahkum oldu. 3 ay süren bu mahkumiyeti tamamladıktan sonra İran makamlarınca sınırda Türk yetkililerine teslim edildi.

Ancak sınır polisi bu kişinin İsa Armağan olduğunu anlayamayınca serbest bıraktı. Süreç devam ederken Armağan yeniden İran'a döndü. Yine izinsiz giriş yapmak suçuyla yakalandı. 10 gün gözaltı cezasıyla cezalandırıldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İran'da hapishaneden çıktı. Almanya'ya geçti. Bu ülkede yakalandı (1992) ve Türkiye'ye iade edildi.

İsa Armağan İsa Armağan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.