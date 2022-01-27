ÇÖKEN SUNDURMALARIN ALTINDA KALAN ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde iki iş yerinin sundurmalarının çökmesi sonucu araçlar zarar gördü.
ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde iki iş yerinin sundurmalarının çökmesi sonucu araçlar zarar gördü.
Alaplı ilçesinde bulunan fındık fabrikasının önünde bulunan sundurma yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çöken sundurmanın altında kalan araçlar zarar gördü. Ereğli ilçesinde bulunan Kışla Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin sundurması karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken sundurmanın altında kalan 3 araçta hasar oluştu. Polis ekipleri araçların hasar görmesi nedeniyle tutanak tuttu.