İş yerlerinin önünde ne bulurlarsa çaldılar
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İş yerlerinin önünde ne bulurlarsa çaldılar

İş yerlerinin önünde ne bulurlarsa çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iş yerlerinin önünde bulunan eşyaların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından farklı yer ve farklı zamanlarda çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da iş yerlerinin önünde bulunan eşyaların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından farklı yer ve farklı zamanlarda çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İlk olay, merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla iş yerinin önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, iş yerinin önünde bulunan şemsiye ayaklarını tek tek aracının üstüne yükledi. Daha sonra iş yeri önündeki paketli malzemeleri alarak aracın ön koltuğuna atarak oradan uzaklaştı.

İkinci olay ise, merkez Selçuklu ilçesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan markette yaşandı. Elektrikli bisikletle gelen iki kişi market önünde bulunan boş kasaları ve yeni gelen sıcak simit ve poğaça kasalarını çaldı. Marketten daha önce de sebze meyve kasaları, hayır askısı, karpuz, kavun gibi malzemelerin de çalındığı öğrenildi. Öte yandan, çevrede çok sayıda esnafın durumdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Market sahibi Hasan Çalışkan, "Geçen hafta sabah saatlerinde dükkana hırsız girdi. Dışarıda ne varsa alıp götürdüler. Dışarıya eşyamızı bırakamıyoruz. Komşu dükkanlara da gelen oldu. Biz artık bıktık, yorulduk. Biz sadece bu adamlara çalışıyoruz artık. Her şeyimizi alıp götürüyorlar. Dışarıya karpuz, sebze, meyve koyuyorduk önceden adamlar onu bile çalıp götürüyorlar. İçinde ne var ne yok hepsini alıp götürüyorlar. Sadece bir kere değil buraya 3-5 kere daha geldiler, aynı kişiler mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

İş yerlerinin önünde ne bulurlarsa çaldılar
İş yerlerinin önünde ne bulurlarsa çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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