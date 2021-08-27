İŞ YERLERİNİN KİRALANMA İHALESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan işyerlerinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 07/09/2021 günü saat 14. 30' da ihaleye çıkartılacaktır.