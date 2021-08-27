İŞ YERLERİNİN KİRALANMA İHALESİ
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İŞ YERLERİNİN KİRALANMA İHALESİ

İŞ YERLERİNİN KİRALANMA İHALESİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan işyerlerinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 07/09/2021 günü saat 14. 30' da ihaleye çıkartılacaktır.

Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan işyerlerinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 07/09/2021 günü saat 14. 30' da ihaleye çıkartılacaktır.

İhale Şartnamesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

HALELANIETLYERLER3YILLIK07092021

Kaynak: Habermetre

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