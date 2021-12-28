ELAZIĞ (İHA) - İş yerlerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi böyle uzaklaştı

ELAZIĞ - Elazığ'da dört farklı iş yerinin camlarını indiren kapüşonlu şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi üzerinde ve civarında bulunan dört farklı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi önünden geçtiği dükkanın camına taş atıp kırdı. Hızını alamayan kapüşonlu şahıs bulduğu taşlarla daha sonra sırasıyla üç dükkanın daha camını kırdı. Toplamda dört dükkanın camını kırarak zarar veren şahsın rahat tavırları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.