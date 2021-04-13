İş yerlerinin bulunduğu sokakta görkemli ışıklandırma
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İş yerlerinin bulunduğu sokakta görkemli ışıklandırma

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İş yerlerinin bulunduğu sokakta görkemli ışıklandırma

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokakta işletmeleri bulunan esnafların dekoratif ışıklandırma talepleri yerine getirildi.

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokakta işletmeleri bulunan esnafların dekoratif ışıklandırma talepleri yerine getirildi.

Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokak esnafları tarafından caddenin dekoratif olarak ışıklandırma talebi, daha öncede ışıklandırması yapılan Genç Ali Sokakta olduğu gibi örnek sokak olacak şekilde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan dekoratif ışıklandırmayla birlikte sokağın farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getiren esnaflar ve çevre sakinleri Kütahya Belediyesine teşekkür etti. - KÜTAHYA

İş yerlerinin bulunduğu sokakta görkemli ışıklandırma
İş yerlerinin bulunduğu sokakta görkemli ışıklandırma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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