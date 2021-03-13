İş yerlerini soyan 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmit'te 22 Şubat ve 5 Mart, Kartepe'de ise 11 Mart tarihinde yaşanan iş yerlerinden hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, 11 Mart günü 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden E.Ö.'nün 17, K.Y.'nin 10, Y.C.E.'nin 26, B.A.'nın 40, Z.A.'nın 16 ve B.A.'nin ise 21 suç kaydı olduğu belirlendi.Emniyette işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden E.Ö., K.Y., Y.C.E. ve B.A. tutuklandı, Z.A. ve B.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN