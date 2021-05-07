İş yerlerine kumar baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İş yerlerine kumar baskını

İş yerlerine kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polisin düzenlediği kumar operasyonlarında 8 kişiye para cezası kesildiEdinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34 maddesine istinaden idari para cezası uygulandı.

Malatya'da polisin düzenlediği kumar operasyonlarında 8 kişiye para cezası kesildi

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34 maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 60 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Yine Dabakhane Mahallesi'nde başka bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34 maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 150 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - MALATYA

İş yerlerine kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avladığı hayvanların üzerine köpekleri salan şahıs, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca cezayı yedi
Avladığı hayvanların üzerine köpekleri salan şahıs, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca cezayı yedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İş yerlerine kumar baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:03:44. #1.14#

title