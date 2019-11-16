İş yerlerine kalaşnikoflu saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı

16.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:51

Adana'da iki ayrı iş yerine kalaşnikofla ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir restoran ile Çukurova ilçesindeki kafeye otomobilden kalaşnikofla ateş edildi.

Kimsenin yara almadığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan çalışmayla iki saldırının da aynı kişilerce kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekip, olay sırasında araçta bulunduğu öne sürülen zanlılar Abdullah Ç. (21), Abit B. (22), Sergen S. (23) ve Hızır Ü'yü (22) yakaladı. Olayda kullanılan kalaşnikofun yanı sıra ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların her iki iş yerinin de ortağı olan M.E.Ç. ile daha önce aralarında tartışma yaşandığını, olay günü gittikleri kafede kendilerini iyi karşılamadığı gerekçesiyle buradan ayrılıp, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA