İş yerlerine dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul Anadolu yakasında 6 ayrı ilçede iş yerleri ve otomobillere dadanan hırsızlık çetesi, polis tarafından çökertildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Pendik, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Kadıköy'de meydana gelen 10 ayrı iş yeri ve otomobilden hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerleri ve sokaklardaki güvenlik kamera görüntüleri üzerindeki incelemelerinin ardından, şüphelilerin kullandığı araç tespit edilerek çalışmalar bu araç üzerinde yoğunlaştırıldı. Ayrıca, şüphelilerin yakalanmamak için, gerçekleştirdikleri her hırsızlıkta olay yerlerinde bulunan araçların plakalarını çalarak bu şekilde izlerini kaybettirmek istedikleri öğrenildi. Polisin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken; şüpheliler daha önce tespit edilen araçla son olarak 14 Haziran'da Ümraniye'de gerçekleştirdikleri hırsızlık olayından sonra yine Ümraniye'de yol üzerinde ters istikamette seyrederken görüldü ve dur ihtarına uymamaları üzerine kovalamaca yaşandı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca kısa süre sonra sona erdi ve kaçmaya çalışan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından araçlarında yapılan arama neticesinde, Ümraniye'de bir iş yerinde gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında çalınan tekstil ürünleri, dizüstü bilgisayar ve çelik kasa ele geçirildi. Farklı iş yerlerinden; cep telefonu, dizüstü bilgisayar, elektrik kablosu, kombi gibi elektronik eşyaların yanı sıra bir kasaptan değeri 35 bin TL'yi bulan et malzemesini çaldıkları öğrenilen hırsızların yaklaşık 190 bin TL'lik maddi zarara neden oldukları belirtildi. Polisin yaptığı operasyon neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden Nadir S.'nin (27) trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, uyuşturucu, 2 açıktan hırsızlık, 3 yaralama, 2 görevi yaptırmamak için direnmek, Çetin E.'nin (19) iş yerinden hırsızlık, Eren A.'nın (20) oto hırsızlığı, yağma, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, Barış S,'nin (27) ise 18 iş yerinden, 3 otodan, 9 açıktan hırsızlık, 3 yaralama, 3 görevi yaptırmamak için direnme suçlarından suç kaydının ve hakkında 21 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin hırsızlık için girdikleri iş yerlerinde tanınmamak için yüzlerine maske taktığı ve kendi araçlarına takıp izlerini kaybettirmek için olay yerinde bulunan araçların plakalarını çaldıkları görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA