İş yerlerine ait 2021 yılı Katı Atık, İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit ödemeleri ile Emlak Vergisi 2021 yılı 2. Taksit ödemeleri30 Kasım 2021 Salı günü sona erecek olup, halkımıza duyurulur.

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