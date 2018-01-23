İş Yerlerinden Kuş Hırsızlığına 3 Gözaltı

Samsun'da 4 ayrı iş yerinden güvercin çaldıkları iddia edilen 3 çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de farklı tarihlerde 4 ayrı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerine girerek 45 cins güvencin ile 3 tavuk ve 1 kaz çaldıkları iddia edilen C.T. (17), A.Ş. (15) ve N.A. (16) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuk Şubedeki işlemleri tamamlanan 3 çocuk bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN