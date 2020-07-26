İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinden otomobil lastiğinden yangın söndürücüye kadar onlarca çeşit mal çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

26.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:24

İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinden otomobil lastiğinden yangın söndürücüye kadar onlarca çeşit mal çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soygun yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

SULTANGAZİ'DE YAKALANDILAR

İstanbul'da birçok işyerinden hırsızlık yapan şüphelilerin peşine düşen polis, kimliklerini tespit ettikleri hırsızların izini Sultangazi ilçesinde buldu. Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan operasyonda İsmail U. ve Fahrettin Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin otomobil lastiğinden, yangın söndürücüye, tekstil malzemesinden tekel ürünlerine kadar onlarca çeşit mal çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kapalı kasa kamyonetle hırsızlığa çıkan şüphelilerin girdikleri işyerlerinde bulunan eşyaları büyük bir çabuklukla çaldıkları görüldü.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden de polise geliş kaydı olan İsmail U. ve Fahrettin Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak metris cezaevine gönderildi.

İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: DHA

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