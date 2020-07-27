İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

27.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:25

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

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