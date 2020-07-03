İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yapan kişiler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yapan kişiler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye ve Osmanlı mahallelerinde 2 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerlerinden 8 bilgisayar, 11 tablet ve 1 şarj cihazı ile 3 bin 750 lira değerinde sigara çalan S.K. ve C.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızlıklar, iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA