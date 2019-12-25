İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25.12.2019 01:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 01:31
İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği H.D.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerlerinden bir çantayı ve bir cep telefonunu çaldığı görülüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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