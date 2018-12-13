İş Yerlerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te kullandığı araca çalıntı plaka takarak üç farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.Ö. olduğunu ve aynı araca farklı plakalar takarak olayları gerçekleştirdiğini tespit etti.

Vatan Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalanan N.Ö'nün 11 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan N.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada iş yerlerindeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, iş yerlerinin kilidini levye yardımıyla açan zanlının farklı adreslerden Antep fıstığı ve et çaldığı görülüyor.