İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı
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İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı

İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı Gaziantep'te girdikleri pek çok iş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan ve bir otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

19.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:47

İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te girdikleri pek çok iş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan ve bir otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 iş yeri ve 1 otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, iş yerlerinde meydana gelen dizüstü bilgisayar ve otodan meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. Şüphelilerin iş yerlerine girip dizüstü bilgisayarları çalma anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: İHA

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