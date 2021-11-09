İş Yerlerinde Ruhsat Denetimleri Sürüyor

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince, işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları'na ilişkin Yönetmelik ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında hijyen ve ruhsat faaliyetleri üzerine denetimleri devam ediyor.

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