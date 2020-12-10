İş yerleri önünde 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı
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İş yerleri önünde 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı

10.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:45
İş yerleri önünde 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı

Aydın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile iş yerleri önünde tabura ve sandalye koymak suretiyle kalabalık ortamların oluşması ve bulaş riskinin artması nedeniyle, iş yerleri önünde ikiden fazla kişinin oturması yasaklandı.

Aydın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile iş yerleri önünde tabura ve sandalye koymak suretiyle kalabalık ortamların oluşması ve bulaş riskinin artması nedeniyle, iş yerleri önünde ikiden fazla kişinin oturması yasaklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda, 27.11.2020 tarih ve 125 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararının ikinci maddesine istinaden Sendika Genel Kurul toplantılarının 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, işyerleri önüne sandalye ve tabure koymak suretiyle sosyal ortamların oluştuğu ve bulaş riskinin arttığı değerlendirildiğinden 2'den fazla kişinin oturmasına müsaade edilememesine, izolasyon ihlalleri kurallarına karşın daha etkin mücadele edebilmek açısından "10 kişi ve üzeri çalışanı olan işyerleri için HES Kodu alma zorunluluğu getirilmişti. Ancak gelinen süreçte bulaş riskini,n arttığı göz önüne alındığında bunda sonra iş yerlerinde çalışan personele de (market, lokanta çalışanı, kurye, paket servis elemanı, su, tüp, kargo vb. dağıtıcılar) HES Kodu uygulamasının getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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