İş yerinin önüne el yıkama istasyonu yerleştirdi BURDURLU esnaf Alaettin Kalkan, koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek için iş yerinin önüne el yıkama istasyonu yerleştirdi.

BURDURLU esnaf Alaettin Kalkan, koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek için iş yerinin önüne el yıkama istasyonu yerleştirdi. Alaettin Kalkan, "İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde otel işletmeciliği yapan Alaettin Kalkan, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında iş yerinin önüne lavabo ve sıvı sabun koyarak vatandaşların kullanımına sundu.

Kalkan, "Biz ilimizde işletme olarak ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bunu üzerimize düşen bir görev olarak bildik. Şehrimizin en kalabalık, en yoğun olan caddesindeki işletmemizin ön tarafında el yıkama istasyonu kurduk. İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.

Kaynak: DHA