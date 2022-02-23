İş yerinin önündeki yavru köpeği çaldılar

DÜZCE'de, Bülent Arslan'ın işlettiği büfenin önünde baktığı yavru köpek çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Bülent Arslan, yavrunun çalındıktan sonra anne köpeğin hayata küstüğünü söyledi.

Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak'ta pazar günü Bülent Arslan'ın işlettiği büfenin önüne minibüsle gelen 2 kişiden biri alışveriş yaparken, diğeri ise iş yerinin önündeki 'Paşa' isimli 2 aylık fino cinsi köpeği alarak minibüse koydu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Köpeğinin henüz kimliğini çıkarmadığını belirten Bülent Arslan, "Görenler haber versin. Yavru 2 aylıktı. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi küstü. Artık yemek yemiyor. Bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.