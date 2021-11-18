İŞ YERİNİN ÖNÜNDE UYURKEN CEBİNDEN TELEFONU ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da iş yerinin önünde başı dizlerinde uyuyan M.T.'nin, cebindeki telefonu çalan F.İ, yakalanıp tutuklandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde 2 hafta önce meydana gelen olayda, iş yerinin önünde başını dizine koyup uyuyan M.T.'nin yanında duran F.İ. bir süre içeridekilerle görüşerek oyalandı. Daha sonra ayağıyla M.T.'nin montunu kontrol eden F.İ., cep telefonunu alarak kaçtı. Bir süre sonra uyanan M.T. telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen M.T., telefonunun çalındığını görüp durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kamera görüntülerinden tespit edilen F.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramada ele geçirilen cep telefonu da M.T.'ye teslim edildi.

F.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.