İş yerinin önünde sattığı meyvelerin geliriyle sokak hayvanlarını besleyecek

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir lokanta çalışanı, sokak hayvanlarına yiyecek almak için hazırladığı meyveleri sattı.

Aşçı yardımcısı olarak çalışan Sinan Baştürk, iş yerinin önünde meyve çeşitlerinden oluşturduğu tabakları satışa çıkararak sokak hayvanları için destek istedi.

Zaman zaman aç kalan sokak hayvanlarına dikkati çekmek istediğini belirten Baştürk, şöyle konuştu:

"Domaniç Dağı'ndan İnegöl'e gidip gelirken sokak hayvanlarının yol kenarlarında aç ve susuz olduklarını görüyorduk. Yaklaşık bir aydır onlara nasıl yardım edebileceğimizi düşünürken aklımıza böyle bir proje geldi. Biz de lokantamızın önüne tezgahımızı kurduk ve satışa başladık. İlçe halkımız, esnafımız yardımlarını esirgemedi."

Baştürk, elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için mama ve yem alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit