İş yerinin önünde bulduğu geyik böceğini korumaya aldı ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde halde çalışan Ramazan Keskin (54), sabah iş yerinin önünde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan geyik böceği buldu.

ANTALYA 'nın Kumluca ilçesinde halde çalışan Ramazan Keskin (54), sabah iş yerinin önünde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan geyik böceği buldu. Böceği korumaya alan Keskin, "Kimi arayacağımı bilemedim. Kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz" dedi.

Kumluca Toptancı Hali'nde çalışan Ramazan Keskin ve arkadaşları, bugün saat 08.00 sıralarında iş yerinin önünde daha önce hiç görmedikleri bir böceğe rastladı. Ramazan Keskin, yaklaşık 5 santim uzunluğundaki böceği alıp, araştırma yaptı. Araştırmada, böceğin, Hatay bölgesinde yaşadığı ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olduğu bilinen geyik böceği olduğunu belirledi. Ramazan Keskin'in kendi imkanlarıyla korumaya aldığı böceğin bir kanadının kırık olduğu görüldü.Hayvanı hangi kuruma teslim edeceğini bilemediğini söyleyen Ramazan Keskin, "Saat 08.00 sıralarında Kumluca Toptancı Hali'nde satış yaparken tesadüfen bu böceği gördüm. Hatay bölgesinde yaşayan ve nesli tükenmek olan bir böcek olduğunu öğrendim. İlgili kurumlara teslim etmek için sahiplendim. İlgili görevlilere teslim edeceğiz. Kimi arayacağımı bilemedim. Kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA