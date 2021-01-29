İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde oto lastik tamircisi Murat Karaçomak (47), iş yerinin önünde poşet içerisinde bulduğu altınları polise teslim etti.

Topraklık Mahallesi'nde oto lastik dükkanı olan Murat Karaçomak, dün öğle saatlerinde iş yerinin önünde poşet buldu. Poşetten 7 çeyrek altın çıktı. Karaçomak altınları, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp, teslim etti.

Geri dönüp iş yerindeki güvenlik kameralarını izleyen Karaçomak, poşetin yoldan geçen bir kişi tarafından düşürüldüğünü gördü. Karaçomak, görüntüleri de polise teslim etti.

Polis, altınların sahibini bulmak için çalışma başlatırken, Murat Karaçomak, "Müşterim vardı. Bir aracın lastiğini tamir etmiştim. Yerdeki poşet dikkatimi çekti. Aldım ve içinde altın olduğunu gördüm. Sahte olabileceğini düşündüm ama yine de polise götürüp, teslim ettim. Daha sonra güvenlik kameralarına baktım. Kayıtlarda poşeti düşüren kişi görülüyor. Tekrar polise giderek görüntü kayıtlarını ilettim. Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçiyoruz. Umarım altınlar sahibine kısa sürede ulaşır" dedi.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı