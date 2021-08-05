İş yerinin küle döndüğü yangında ağır yaralanan şahıs 42 gün sonra yaşamını yitirdi
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İş yerinin küle döndüğü yangında ağır yaralanan şahıs 42 gün sonra yaşamını yitirdi

İş yerinin küle döndüğü yangında ağır yaralanan şahıs 42 gün sonra yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki kozmetik malzemeleri bulunan bir iş yerinde çıkan yangında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 42 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki kozmetik malzemeleri bulunan bir iş yerinde çıkan yangında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 42 gün sonra yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 23 Haziran'da Uğurevler Mahallesi 283. Sokak üzerinde bulunan bir binanın altındaki kozmetikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca binada bir çökme tehlikesi olmasına karşı AFAD ekipleri de olay yerine geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yeri ile beraber etrafında bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca iş yerinin bulunduğu binada da hasar meydana geldi. Bina sakinleri tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından apartmanın ilk 4 katındaki evler tahliye edildi.

42 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yangında ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Soner Yonca (39), tedavi gördüğü hastanede 42 gün sonra yaşamını yitirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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