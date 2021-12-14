İş yerinin kolay bulunabilmesi için çatıya atıl otomobil yerleştirdi - Haberler
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İş yerinin kolay bulunabilmesi için çatıya atıl otomobil yerleştirdi

İş yerinin kolay bulunabilmesi için çatıya atıl otomobil yerleştirdi
AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde oto tamircisi Mehmet Şahin Doğan, dükkanının adres tarifinde kolayca bulunabilmesi amacıyla iş yerinin çatısına atıl otomobil koydu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde oto tamircisi Mehmet Şahin Doğan, dükkanının adres tarifinde kolayca bulunabilmesi amacıyla iş yerinin çatısına atıl otomobil koydu.

Tömük Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır oto tamirciliği yapan Doğan, 1993 model otomobilini bir süre kullandıktan sonra komşusuna sattı.

Araç komşusundayken oluşan arızanın tamir masrafının yüksekliği nedeniyle komşusuyla anlaşan Doğan, atıl haldeki otomobili adres tarifinde kolaylık olması için 5 yıl önce iş yerinin çatısına yerleştirdi.

Doğan, AA muhabirine, çatıya aracı koydukları için iş yerinin dikkati çektiğini belirterek, "Özellikle yabancı araç sahiplerinin tarif edildiğinde rahat bulması için 'çatıda araç olan iş yeri' diye tarif etmek istedik. Bilmeyen birine tarif edeceğimiz zaman 'yolun kenarında çatıdaki aracın bulunduğu yer' diyoruz. İş yerimizi tabeladan fazla çatıdaki araçtan buluyor vatandaşlar. Otomobil de ilginç görüntü oluşturuyor." dedi.

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