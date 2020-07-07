İş yerinin kasasını böyle soydular
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İş yerinin kasasını böyle soydular

Ataşehir'de bir iş yerinin kasasını zorlayarak açan şahıs 20 bin TL çalarak kaçtı.

07.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:37

Ataşehir'de bir iş yerinin kasasını zorlayarak açan şahıs 20 bin TL çalarak kaçtı. Daha sonra yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de 22 Haziran tarihinde Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine giren şahıs, iş yerinin kasasını zorlayarak açtı. Şahıs kasada bulunan 20 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı. Adının Feyyaz K. (27) olduğu tespit edilen şahıs 26 Haziran tarihinde Sultanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Feyyaz K., isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, şahsın iş yerindeki kasayı zorlayarak açması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs iş yerinin kasasındaki parayı çalmak için kasayı açmaya çalışıyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İş yerinin kasasını böyle soydular

Kaynak: İHA

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