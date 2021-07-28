İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
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İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta iki farklı iş yerinin yanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Uşak'ta iki farklı iş yerinin yanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın 4 itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucunda iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Uşak'ta Nuri Şeker caddesi üzerinden bulunan iki farklı iş yeri yanında bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. - UŞAK

İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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