İş yerinin deposunda yangın
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İş yerinin deposunda yangın

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.

30.01.2020 21:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:34
İş yerinin deposunda yangın

'nın ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sepetçi Sokak'ta bulunan bir iş yerinin deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. erleri tarafından müdahale edilen depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.


Çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu. - AMASYA

Kaynak: İHA
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