İş yerini su basan vatandaş konuştu: "350 bin maddi hasar var" Selin vurduğu Esenyurt'ta iş yerlerini ve evlerini su basan vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı.

Selin vurduğu Esenyurt'ta iş yerlerini ve evlerini su basan vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı. Ayakkabı atölyesi sahibi Ebubekir Yılmaz, "30, 40 kişi çalışıyordu, kullanılmaz duruma geldi. İçindeki malzemelerin hepsi çöpe gidecek. 350 bin maddi hasar var" derken, mahalle sakinlerinden Emine Çifçi, "Can derdine düşmüştük. Mal derdinde değildik" dedi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde aşırı yağışla birlikte meydana gelen sel baskınında birçok ev ve iş yerini su bastı. Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlar büyük zarara uğradı. Bugün de vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı. İş yerini ve evleri su basan komşularının yardımına koşan vatandaş konuştu. İş yerini su basan bir vatandaş yaklaşık 350 bin TL zararı olduğunu söyledi.

"350 bin maddi hasar var"

Ayakkabı atölyesi sahibi Ebubekir Yılmaz," Ayakkabı atölyesinde 30, 40 kişi çalışıyordu. Kullanılmaz duruma geldi. İçindeki malzemelerin hepsi çöpe gidecek. 350 bin maddi hasar var. 2 dakika ile yeğenim kendini zor kurtardı" diye konuştu.

"Can derdine düşmüştük. Mal derdinde değildik"

Mahalle sakinlerinden Emine Çifçi, "Can derdine düşmüştük. Mal derdinde değildik. Benim evim üst katta evime bir şey olmadı ama sanki evimde felaket yaşanmış gibi oldu. Komşumun başına gelen benim de başıma gelmiş gibi. Vatandaşlara yardımcı olsunlar her kes çok mağdur. - İSTANBUL

Kaynak: İHA