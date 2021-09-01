İş yerini silahla basmaya çalışan şüpheliler yakalandı
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İş yerini silahla basmaya çalışan şüpheliler yakalandı

İş yerini silahla basmaya çalışan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesindeki eğlence mekanı işletme sahibini bıçaklayan ve sonrasında işletmey silahla basmaya çalışan üç şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki eğlence mekanı işletme sahibini bıçaklayan ve sonrasında işletmey silahla basmaya çalışan üç şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen A.R.A. isimli şahsı öldürmeye teşebbüs olayı ile ilgili olarak, M.E.Ö., M.M.Ö. ve K.Ö. isimli şahısların olayın gerçekleştiği işletmeye eğlenme amacıyla gitti. Şahıslar işletmedeki sanatçı ile tartışmaya başladı. İşletme sahibinin kendilerini uyarması sonucu, şahsı iki yerinden bıçak ile yaraladıkları, olayı gerçekleştiren şahısların bu olaydan kısa bir süre sonra silah temin edip işletmeye gelmeye çalışırken, polisler tarafından fark edildi. İşletme önünde iki el rastgele ateş eden şahıslar olayın hemen sonrasında suç aleti ruhsatsız silah ile beraber yakalandı. M.E.Ö., M.M.Ö., ve K.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınarak, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İş yerini silahla basmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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