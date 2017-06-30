İş Yerini Kurşunlamaya Adli Kontrol

Samsun'da bir iş yerine pompalı tüfekli saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'ya ait iş yerine pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen şahıs kaçtı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ç.A.'yı (20) gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ç.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN