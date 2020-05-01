İş yerini kumarhaneye çeviren şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te, kumarhaneye çevrilen ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Karabük'te, kumarhaneye çevrilen ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı edilen bir binaya operasyon düzenledi.

Ekipler, çok bölmeli odalardan oluşan ve odaların içinden kumar oynanmaya hazır hale getirilen diğer bölümlere geçilen binada 80 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda poker pulu, barbut zarı ve iskambil desteleriyle kumar araç gereçleri ele geçirirken, şüpheli M.Ö'yü gözaltına aldı.

Öte yandan, ruhsatsız iş yerini kumarhaneye çeviren şüpheli M.Ö. ve birlikte yaşadığı S.M. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli işlem, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 2521 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA