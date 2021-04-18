Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
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Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.

İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir iş yeri tamamen yanarak küle dönerken iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi üzerinde İ.K.'ye ait bir iş yeri, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandı. Beş katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinin kundaklanması ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Önce iş yerinin camını kıran şahıs, daha sonra kırık camdan içeriye yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında iş yerini ateşe veren şahıs olay yerinden kaçarken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri tamamen küle döndü.

Güvenlik görüntülerinin incelenmesinin ardından polis olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi
Son dakika haber... İş yerini, böyle kundakladı.. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER

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