İş yerini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Kayseri'nin Talas ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen kişi işlettiği kafeyi benzin döküp yaktı, zanlı gözaltına alındı.
06.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:56
Kayseri'nin Talas ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen kişi işlettiği kafeyi benzin döküp yaktı, zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.D, Ali Dağı'ndaki mesire alanında işlettiği kafeyi benzin dökerek ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Zarar gören kafede inceleme yapan polis ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA