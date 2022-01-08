İş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde polis ekiplerince yapılan operasyonla binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde polis ekiplerince yapılan operasyonla binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Gölcük ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 12 bin 800 adet gümrük kaçağı içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet komprasör ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

İş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

İş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

 Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

 Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title