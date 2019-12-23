İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir mahallede bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.
23.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:18
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir mahallede bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda iş yerinde 134 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda biri yaşı küçük 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemi devam ediyor. - BATMAN
Kaynak: İHA
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