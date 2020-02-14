İş yerine tüfekle ateş açtı
İş yerine tüfekle ateş açtıKARAMAN'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, tekel bayiine gelip tüfekle ateş açıp, kaçtı.
14.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:11
İş yerine tüfekle ateş açtı
KARAMAN'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, tekel bayiine gelip tüfekle ateş açıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayinin önüne gelen 1 kişi, elindeki pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Saldırgan 3 el ateş ettikten sonra kaçıp uzaklaştı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Polis saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA