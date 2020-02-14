İş yerine tüfekle ateş açtı
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İş yerine tüfekle ateş açtı

İş yerine tüfekle ateş açtıKARAMAN'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, tekel bayiine gelip tüfekle ateş açıp, kaçtı.

14.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:53
İş yerine tüfekle ateş açtı

İş yerine tüfekle ateş açtı

KARAMAN'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, bayiine gelip tüfekle ateş açıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayinin önüne gelen 1 kişi, elindeki pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Saldırgan 3 el ateş ettikten sonra kaçıp uzaklaştı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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: İş yerine tüfekle ateş açtı
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