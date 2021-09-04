İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda bir iş yerine düzenlenen operasyonda Tunç Çağı, Roma, Bizans ve Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 351 sikke, 50 yüzük, 88 obje, 7 halka, 2 mühür, 2 kılıç, 2 mızrak, 3 kama, 1 hançer, 3 testi, 2 tas, 1 kolye, 2 bilezik ve 14 ok ucu olmak üzere toplam 528 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI
İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI
İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI
İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Arif Çetin Hulusi Akar Mansur Yavaş Sultan Alparslan
Magazin Gülben Ergen Deniz Akkaya Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.09.2021 15:53:33. #1.13#

title