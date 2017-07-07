İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, av tüfekleriyle iş yerine düzenlenen ve bir Suriyelinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki içkili restoranın önünde, plakaları sökülmüş siyah renkli bir otomobil durdu.



Araçtan inen 3 kişi, olay anında kapalı olan iş yerine av tüfekleriyle ateş açtı.



İş yerinin üst katındaki evde yaşayan Suriye uyruklu Hasne Yalı yaralandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kayıtlarda, otomobille gelen 3 kişinin aracı durdurup iş yerine av tüfekleriyle ateş açmaları yer alıyor.



Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri zanlıları arıyor.