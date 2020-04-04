İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
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Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

04.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:42
İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evliyaoğlu Sokak üzerinde bulunan bir oto parka motosiklet ile gelen kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. İş yeri görevlilerinin yemek yediği esnada gerçekleşen olayda iş yerinde misafir olarak bulunan M.S yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderken, olayın şüphelileri sokak üzerinde havaya 3-4 el rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinde kaçarak izini kaybettirdi.

Sokak üzerinde bulunan bir iş yerininde camına 1 kurşun isabet ettiği olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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