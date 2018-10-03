İş Yerine Pompalı Tüfekle Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün gece yarısı Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ü'ye ait iş yerine silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 2 adet boş fişek buldu. Yapılan araştırmada kurşunların birinin Ü.Ü'ye ait iş yerine isabet ettiğini belirlendi. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro ekipleri kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen 22 yaşındaki Y.E.S. Kızılırmak Mahallesi'ndeki evinde olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN